Sénégal : Maimouna DIEYE trace la feuille de route pour 2026 et met le cap sur la CSW70

Maimouna DIEYE, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a présidé l’atelier de validation des résultats de la Semaine Nationale de la Femme 2025 et de restitution de la 69e Session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW69). Entre bilan satisfaisant et nouveaux défis, le Sénégal se prépare déjà à porter la voix de l’Afrique à New York en 2026.



​L'exercice n'était pas qu'une simple formalité. Pour Maimouna DIEYE, cet atelier de validation est un levier stratégique pour "tirer les meilleures leçons" et affiner les actions futures. Le succès de l'édition 2025 de la Semaine Nationale de la Femme, salué par le Président de la République en Conseil des Ministres, place désormais la barre très haut. ​« Nous n’avons plus le droit de faire moins qu’en 2025 », a martelé Madame le Ministre, rappelant que l’efficacité doit rester le maître-mot de son département.



​Le bilan de l'année écoulée affiche des indicateurs encourageants. Une hausse de la sensibilisation aux droits fonciers et une adhésion massive aux programmes d'autonomisation économique, tant en zones rurales qu'urbaines. ​Combler les fossés, numérique, VBG et Financement.



​Malgré ces avancées, la Ministre a fait preuve d'une lucidité rigoureuse lors de son allocution. L'évaluation a mis en exergue plusieurs "goulots d'étranglement" qui freinent encore l'élan des Sénégalaises, la fracture numérique (un obstacle majeur pour les femmes entrepreneures), les Violences Basées sur le Genre (VBG) (a persistance de pratiques néfastes à l'encontre des femmes et des filles), l’accès au crédit (une insuffisance de financements adaptés aux besoins réels de formation et de formalisation).



​Face à ces constats, un Plan d’Action National consolidé a été validé de manière consensuelle par les experts présents, transformant le bilan en une véritable feuille de route opérationnelle.



​L'autre temps fort de cette rencontre portait sur la restitution de la CSW69, marquant les 30 ans de la Déclaration de Beijing. Pour le Sénégal, il ne s'agit plus seulement de participer, mais d'influencer l'agenda international.



​Dans la perspective de la CSW70 à New York, Maimouna DIEYE a affiché des ambitions claires. Le Sénégal compte y porter le plaidoyer pour l’accélération de l’égalité des sexes, particulièrement face aux nouveaux défis climatiques et économiques.



​Les priorités pour 2026 sont déjà fixées : le renforcement des institutions dédiées à la cause féminine, le financement durable des organisations locales de femmes, l’harmonisation des lois nationales avec les standards internationaux les plus ambitieux.



​En clôturant les travaux, la Ministre a instruit ses services techniques d’intégrer immédiatement les recommandations issues de l’atelier dans le document de position nationale. « La préparation de la CSW70 commence dès aujourd’hui », a-t-elle conclu, plaçant la délégation sénégalaise sous le signe de l'excellence et de la rigueur.