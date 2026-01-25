Hydraulique rurale : le Sénégal lance la phase 2 du projet chinois de 60 milliards FCFA

​Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a officialisé le lancement de la deuxième phase du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural à Diaglé (Toubacouta). Un investissement massif qui promet de transformer le quotidien de millions de Sénégalais.



​Un déploiement d’envergure nationale

​Financé à hauteur de 60 milliards de francs CFA par la République Populaire de Chine, ce projet ambitieux vise à corriger les disparités d’accès à l’eau. Si le lancement a eu lieu dans la région de Fatick, l'impact sera national : 13 régions du pays sont concernées, faisant de Dakar la seule exception de ce programme global.



​Lors de sa visite au forage de Diaglé, le ministre a insisté sur l’aspect social et vital de cette initiative. L’objectif affiché est clair, garantir une eau de qualité, en quantité suffisante, à près de 2 millions de citoyens. ​« Je remercie le gouvernement chinois pour son écoute et sa compréhension de la situation du Sénégal », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, soulignant l'importance de la coopération sino-sénégalaise dans ce secteur stratégique.



​Pour les populations locales, les résultats seront palpables très prochainement. Dans la zone de Toubacouta, 13 villages sont directement intégrés au projet. À Diaglé, les travaux de réhabilitation avancent à grands pas : le ministre a annoncé que l'eau devrait couler des robinets d'ici la fin février 2026.