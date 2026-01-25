Campagne de production agricole : plus de 80 000 tonnes de tomates industrielles attendues en 2026

Président de la Concertation sur la filière tomate industrielle, Abdoulaye Dieng a annoncé qu’une production de plus de 80 000 tonnes de tomates est attendue cette année 2026 au Sénégal, lors d’un entretien avec l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



« Cette année, nous avons emblavé plus de 2 500 hectares de tomates industrielles et nous nous attendons à une production nationale de plus de 80 000 tonnes de tomates fraîches devant être livrées aux industriels que sont la SOCAS et Takamoul Food pour différentes marques de produits », a-t-il précisé.



D'après lui, le respect du calendrier culturel et des conditions météorologiques propices a aidé à améliorer les prévisions de production pour la saison actuelle. Abdouaye Dieng a salué, par ailleurs, l’accompagnement du ministère de l’Agriculture, qui a mis en place très tôt les intrants notamment les engrais subventionnés à plus de 50 %.



En poursuivant, il a néanmoins indiqué que la campagne a connu des dégâts localisés, avec plus de 20 hectares touchés dans la région de Bokhol (nord-ouest) et approximativement 7,5 hectares à Gaya (nord), en raison des ravages causés par les criquets pèlerins.

