Malem-Hodar : un nouveau laboratoire agroalimentaire pour booster l’autonomisation des femmes

​Le département de Malem-Hodar franchit une étape décisive dans la valorisation de son potentiel agricole. Une cérémonie d’envergure a récemment marqué l’inauguration d’un laboratoire de transformation de produits agroalimentaires à N'Dioum-Ghent.



L’événement a réuni le maire de la commune, ses homologues des localités environnantes ainsi que de nombreuses autorités administratives et coutumières.



​Le projet, initié par Pape Modou Seck, un natif de la localité, ne se veut pas seulement une infrastructure technique, mais un véritable moteur social. Selon le promoteur, l'objectif principal est de dynamiser l'économie de la zone tout en offrant aux femmes les outils de leur indépendance financière.



​« Ce laboratoire va booster à coup sûr l’économie locale en contribuant grandement à l’autonomisation des femmes », a affirmé M. Seck lors de son allocution. ​Il a notamment insisté sur la richesse du terroir, citant le moringa comme exemple phare : un produit aux vertus à la fois gustatives et thérapeutiques.



Le promoteur a encouragé les bénéficiaires à s’approprier l’outil : « Avec un peu d’effort, vous réussirez à épargner et à étendre ce laboratoire ».



​Pour les femmes de N'Dioum-Ghent, déjà actives dans le secteur, cette installation est une reconnaissance de leur savoir-faire et une opportunité d’amplifier leur impact. L'enthousiasme est palpable chez les principales concernées qui y voient un pas de géant vers la sécurité alimentaire.



​Fatou Ndao, porte-parole de circonstance, souligne l’importance stratégique de l'infrastructure :'' Un modèle que toutes les localités devraient envier. C'est un moyen concret de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Une détermination renouvelée des groupements féminins à faire fructifier ce patrimoine''.



​L’influence de ce nouveau laboratoire devrait rapidement dépasser les limites du village de N'Dioum-Ghent. Ce sont, à terme, des centaines de femmes issues de toute la commune, du département de Malem-Hodar et même de la région qui bénéficieront de ces installations modernes pour valoriser leurs récoltes.