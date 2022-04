États-Unis: Alexanda Kotey, un des «Beatles» du groupe État islamique, condamné à la perpétuité

Alexanda Kotey, l'un des membres d'un groupe de ravisseurs du groupe État islamique (EI) baptisés les «Beatles», a été condamné vendredi 29 avril à la prison à perpétuité par un tribunal fédéral aux États-Unis. Cet ancien ressortissant britannique âgé de 38 ans avait plaidé coupable en septembre, admettant sa responsabilité dans la mort de quatre otages américains en Syrie et, plus largement, dans l'enlèvement et la torture d'une vingtaine d'Occidentaux.



Également membre de cette cellule, El Shafee el-Sheikh, arrêté avec lui par les forces kurdes syriennes en 2018, a été déclaré coupable en avril à l'issue d'un procès éprouvant et sera fixé sur sa peine cet été. Les trois jihadistes Alexanda Kotey, El Shafee el-Sheikh et Mohammed Emwazi (tué par une attaque de drone en 2015), qui ont grandi et se sont radicalisés à Londres, ont reçu le surnom de «Beatles» par leurs otages en raison de leur accent britannique.