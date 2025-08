Nigeria: 50 personnes kidnappées dans le village de Sabon Garin-Damri, dans l’État de Zamfara

Au Nigeria, cinqu50ante personnes ont été kidnappées vendredi 1er août au soir, dans le village de Sabon Garin-Damri, situé dans l'État de Zamfara, dans le Nord-Ouest, selon un rapport d'experts pour le compte de l'ONU que l'AFP a consulté. Ce nouveau kidnapping de masse mené par des «bandits» locaux est le signe de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans cet État et dénote une «tendance préoccupante», selon ce rapport. Le mois dernier, ces gangs liés au crime organisé et qui collaborent parfois avec les jihadistes, ont tué 33 personnes qui avaient été kidnappées en février dans le même État. Et ce, malgré le versement d'une rançon de plus de 33 000 dollars pour les faire libérer.