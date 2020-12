États-Unis: Biden accuse l’administration Trump de faire obstacle à la transition

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de Joe Biden dénonce l’administration Trump et son manque de coopération dans le processus de transition. Mais cette fois-ci, le président élu s’est montré encore plus incisif et s’est attaqué directement aux responsables du Pentagone.



« Nous faisons face à une obstruction de la part des responsables politiques de ce département, a-t-il lancé. Et alors que notre pays est en pleine transition, nous devons nous assurer que rien ne se perde dans ce processus entre les deux administrations. Mon équipe a besoin d’une vision claire de nos forces à travers le monde, nous avons besoin de visibilité. »



Joe Biden a fait son discours à l’issue d’une réunion avec les futurs responsables de la diplomatie et de la sécurité de son administration. Il a expliqué que ce manque de coopération s’étendait bien au-delà du département de la Défense : « Nous n’avons pas accès à toutes les informations dont on a besoin de la part de l’administration sortante, en particulier sur les dossiers de sécurité nationale. C’est tout simplement irresponsable », a-t-il résumé.



Le processus de transition a pris du retard en raison du refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite.