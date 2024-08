Etats-Unis : Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent sur les modalités de leur premier débat

Donald Trump aurait «peur» de débattre et Kamala Harris serait «incapable de s’exprimer» en public: les deux rivaux pour la présidentielle américaine se sont livrés samedi une passe d’armes sur un éventuel duel télévisé en septembre.





En meeting de campagne samedi soir à Atlanta en Géorgie, avec son colistier J.D Vance, l’ancien président républicain a cherché durant 90 minutes à casser la dynamique de la vice-présidente et candidate démocrate, qui aspire à être la première femme présidente des Etats-Unis. Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a annoncé samedi être «convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre» – en Pennsylvanie, un Etat pivot, et en public – tout en l’accusant de «ne pas avoir la capacité mentale» de l’affronter dans un «vrai débat».



Ces débats duels à la télévision sont une tradition des campagnes présidentielles aux Etats-Unis et le dernier, le 27 juin sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden, jugé désastreux, a conduit au retrait le 21 juillet du président démocrate de la course à la Maison Blanche. Alors contre Kamala Harris, qui a remplacé au pied levé Joe Biden, Donald Trump a enfoncé le clou devant des partisans enthousiastes à Atlanta: «On va le faire sur Fox. Si elle vient. Je ne crois pas qu’elle va venir, elle n’est pas capable de s’exprimer.» Fox News contre ABC L’équipe de la campagne Harris avait jugé plus tôt que leur adversaire devait s’en tenir au débat qui était prévu contre Joe Biden sur la chaîne ABC le 10 septembre. La vice-présidente a accusé sur X le tribun de 78 ans d'«avoir peur» de l’affronter et de préférer Fox News, la chaîne favorite de la droite américaine, pour se «tirer d’affaire». «Je serai là le 10 septembre, comme il l’a accepté. J’espère l’y voir», a-t-elle taclé.





Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a rétorqué que la démocrate serait «trop trouillarde pour accepter un débat plus tôt», le 4 septembre au lieu du 10, et sur Fox News plutôt que sur ABC.

«Donald Trump a peur et tente de se retirer du débat auquel il s’est déjà engagé, en se tournant directement vers Fox News pour le tirer d’affaire», a affirmé Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne de Kamala Harris, dans un communiqué. «Il doit se présenter au débat auquel il s’est déjà engagé le 10 septembre.» «On va avoir du mal à la définir» Alors que Donald Trump attaquait sans cesse Joe Biden sur son âge en le moquant comme un vieillard sénile de 81 ans, il a dû s’ajuster à Kamala Harris, 59 ans. Il a déclenché une polémique mercredi en la ciblant sur ses origines: «Elle était indienne et, tout d’un coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire.» La vice-présidente, qui se définit comme une «femme noire», est née en 1964 à Oakland, en Californie, d’un père jamaïcain venu étudier aux Etats-Unis, Donald Harris, et d’une mère indienne, Shyamala Gopalan, qui a émigré pour son doctorat. Même s’il a fait monter samedi soir sur l’estrade un homme et une femme noirs, Donald Trump n’a pas rejoué cette carte raciale contre Kamala Harris.





«On va avoir du mal à la définir (…) C’est un film d’horreur, elle va détruire notre pays», a-t-il attaqué, en traitant cette ancienne magistrate et sénatrice de Californie de «procureure marxiste» et de «tarée d’extrême gauche». Il a aussi évoqué ses thèmes favoris qui menaceraient l’Amérique – immigration incontrôlée, criminalité, risques de «troisième guerre mondiale» et de «Dépression comme en 1929» – pour chercher à reprendre l’ascendant sur Kamala Harris, qui démarre avec de meilleurs sondages que Joe Biden, un regain de mobilisation des démocrates et une collecte de fonds en plein essor.





Elle est assurée de devenir la candidate démocrate après avoir récolté le soutien de plus de la moitié des délégués de son parti lors d’un vote en ligne. Elle doit accepter officiellement l’investiture après la clôture du vote de ces délégués lundi.





Kamala Harris doit également annoncer dans les tout prochains jours le choix de son colistier, qui serait son vice-président si elle est élue. Le duo entamerait alors à partir de mardi une tournée dans pas moins de sept Etats clés du pays, où la présidentielle pourrait se jouer.