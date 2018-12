Etats-Unis : Elizabeth Warren, première démocrate à se lancer pour la présidentielle 2020

La sénatrice du Massachusetts a annoncé lundi le lancement d’un « comité de soutien » destiné à rassembler des fonds.

L’année 2018 n’est pas encore terminée mais le top départ de la campagne présidentielle de 2020 est déjà donné. Ce lundi, Elizabeth Warren, sénatrice et critique féroce de Donald Trump, est devenue la première personnalité démocrate d’envergure à officiellement afficher ses ambitions.



Elue dans le Massachusetts depuis 2013, Elizabeth Warren, figure de l’aile gauche du parti démocrate, a annoncé sur Twitter le lancement d’un « comité de soutien » destiné à rassembler des fonds en vue d’une éventuelle candidature. Dans une vidéo postée sur sa page Twitter, elle assure vouloir « reconstruire la classe moyenne américaine », affaiblie selon elle par « les milliardaires et les grandes entreprises » qui ont « enrôlé des hommes politiques pour obtenir une plus grosse part » du gâteau.



Régulièrement engagée dans des joutes sur Twitter avec Donald Trump, Elizabeth Warren a essuyé des critiques dans son propre camp il y a deux mois lorsqu’elle a publié les résultats d’une analyse ADN prouvant qu’elle avait bien un ancêtre amérindien remontant « entre six et dix générations ».



La course à l’investiture démocrate très ouverte

Ce qui devait être une réplique à Donald Trump (« Je donnerai un million de dollars à ton association caritative préférée si tu passes un test qui montre que t’es indienne », avait déclaré juillet le président, qui la surnomme « Pocahontas ») s’est en partie retourné contre la sénatrice. Nombreux sont les démocrates à avoir estimé qu’Elizabeth Warren s’abaissait au niveau de Donald Trump en réagissant de la sorte.



Après des élections de mi-mandat qui ont fait la part belle aux candidats issus des minorités ou ancrés à gauche, la campagne pour obtenir l’investiture démocrate s’annonce comme la plus ouverte depuis 1992, année où Bill Clinton avait créé la surprise, selon le New York Times. La question est de savoir quel sera le positionnement choisi par les démocrates pour 2020 : faut-il un centriste capable d’attirer des républicains hostiles au président ou faut-il se démarquer avec un programme beaucoup plus radical face à Donald Trump ?



Un sondage publié en novembre par le site Politico sur les démocrates plaçait Elizabeth Warren loin derrière d’autres prétendants possibles, avec 5 % des sondés seulement lui donnant la préférence contre 26 % pour l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, et 19 % pour l’ancien candidat à la primaire de 2016, Bernie Sanders.