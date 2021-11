États-Unis: Kyle Rittenhouse, qui a tué deux manifestants antiracistes en 2020, a été acquitté

En août 2020, le jeune Américain, alors âgé de 17 ans, avait tué par balle deux personnes et blessé une troisième en marge de manifestations antiracistes à Kenosha. À l'issue d'un procès très suivi aux États-Unis, les douze jurés d'un tribunal de l'État du Wisconsin l'ont déclaré « non coupable » des cinq chefs d'accusation qui pesaient sur lui, dont meurtres, au quatrième jour de leurs délibérations. Kyle Rittenhouse encourait la réclusion à perpétuité et avait plaidé la légitime défense.



Le 23 août 2020, cette ville de la région des Grands Lacs s'était enflammée après une bavure policière contre un Afro-Américain. Kyle Rittenhouse s'était alors équipé d'un fusil semi-automatique et avait rejoint des groupes armés entendant protéger les commerces. Dans des circonstances confuses, il avait ouvert le feu, tuant deux hommes et en blessant un troisième. Toutes ses victimes, comme lui, sont blanches.