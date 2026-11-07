Etats-Unis : Michael Sanft, avocat du meurtrier du rappeur Tupac Shakur, retrouvé mort

Selon Le Figaro, le corps de Michael Sanft, âgé de 55 ans, a été retrouvé samedi matin chez lui à Las Vegas, aux Etats-Unis. Si les causes de la mort sont encore indéterminées, Michael Sanft s’était fait connaître ces dernières semaines lors du procès médiatique de Duane «Keffe D» Davis. Il défendait cet ex-membre des South Side Compton Crips, un gang d’un quartier sensible de Los Angeles qui était accusé, 30 ans après les faits, d’avoir commandité le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur. Son client a été condamné le 13 octobre dernier à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.



Avant même que la peine soit prononcée, Michael Sanft avait annoncé la décision de son client de faire appel. Il le défendait bénévolement, jugeait que le dossier présentait foule d’incohérences et que les seuls éléments reposaient sur les aveux de ce dernier dans ses mémoires, toujours selon Le Figaro.



Pour rappel, le rappeur américain Tupac Shakur est décédé le 13 septembre 1996 à l'âge de 25 ans, six jours après avoir été victime d'une fusillade en voiture à un feu rouge de Las Vegas, juste après avoir assisté à un combat de boxe de Mike Tyson. Atteint de quatre projectiles, il a succombé à une hémorragie interne massive à l'hôpital.



Après trois décennies de mystère entourant ce meurtre lié aux guerres de gangs, la justice a finalement condamné l'ancien chef de gang Duane « Keefe D » Davis en août 2026 pour avoir commandité cet assassinat.