Le déficit commercial du Sénégal se creuse à -29,5 milliards de francs CFA en septembre

Le solde de la balance commerciale du Sénégal s'est détérioré en septembre, atteignant -29,5 milliards de francs CFA, contre +160,0 milliards au mois précédent. Cette dégradation est due à l'augmentation du déficit vis-à-vis du Nigeria, de la Belgique et de l'Argentine.



"Cette détérioration du solde s'explique par l'augmentation du déficit vis-à-vis du Nigeria (-57,9 milliards, contre -12,4 milliards au mois précédent), de la Belgique (-24,4 milliards, contre -9,7 milliards) et de l'Argentine (-19,6 milliards, contre -4,7 milliards)", indique l'APS, qui cite le dernier bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Les exportations du Sénégal ont diminué de 20,4% en septembre, atteignant 566,0 milliards, tandis que les importations ont augmenté de 8,1%, s'élevant à 595,6 milliards. Le cumul du solde à la fin septembre était de +56,0 milliards, contre -1 127,0 milliards à la même période de 2025.



L'ANSD signale que la hausse des exportations d'or non monétaire, de conserves de poissons et de ciment hydraulique a limité l'ampleur de la baisse des exportations, tandis que la hausse des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole, d'autres machines et appareils et d'huiles et graisses animales et végétales a contribué à l'augmentation des importations.