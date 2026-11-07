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RDC: nouvelle attaque meurtrière dans la province du Nord-Kivu attribuée aux ADF

Dans l’est de la RDC, un nouveau massacre a été attribué aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé affilié à l’État islamique. Au moins 37 civils ont été tués, selon l'armée congolaise (FARDC Nord-Kivu). L’attaque a eu lieu jeudi 5 novembre au soir à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Beni, dans la province du Nord-Kivu.



RDC: nouvelle attaque meurtrière dans la province du Nord-Kivu attribuée aux ADF
L’attaque a lieu vers 23h jeudi 5 novembre, dans la localité de Cantiné Aloya. Les assaillants – des présumés ADF – ont ciblé plusieurs quartiers de la localité, incendiant une cinquantaine de maisons et des commerces, et pillant des pharmacies et centres de santé, avant de se replier vers la forêt. La localité abrite notamment un important marché local.
 
Le bilan est lourd. Selon la société civile, de nombreux habitants ont quitté leurs habitations pour se réfugier dans des localités voisines.
 
Deuxième attaque
C’est la deuxième attaque attribuée aux ADF cette semaine. Mardi 3 novembre, des assaillants ont attaqué le village de Maikengu, un peu plus à l’ouest dans le territoire de Lubero.
 
Cinq ans après le lancement de l’opération Shujaa – menée conjointement par l’armée congolaise et ougandaise – pour venir à bout de ces groupes armés, les combattants ADF sont toujours très actifs dans la région, notent des observateurs. Ils se sont même dispersés au-delà de leur bastion historique de Beni.
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RFI

Samedi 7 Novembre 2026 - 11:01


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