Campagne arachidière : la Sonacos se prépare à collecter 30.000 tonnes d'arachide à Ziguinchor

La campagne de commercialisation de l'arachide s'annonce sous de bons auspices dans le sud du Sénégal. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) se prépare à collecter 30.000 tonnes d'arachide à Ziguinchor, sur un objectif de 75.000 tonnes fixé pour l'ensemble des points de collecte de la zone Sud.



"Nous sommes dans les derniers préparatifs et l'usine est prête à démarrer la campagne dans de bonnes conditions", assure Babacar Fall, directeur de l'usine de Ziguinchor, selon des propos rapportés par Le Soleil. Au niveau national, la société ambitionne de collecter 250.000 tonnes d'arachides.



La zone Sud, qui regroupe Ziguinchor et Kolda, devra contribuer à hauteur de 75.000 tonnes, dont 30.000 tonnes pour la seule région de Ziguinchor. L'ouverture prochaine du site de Médina Yoro Foula, dans la région de Kolda, devrait permettre d'accroître la capacité de collecte de 20.000 tonnes.



"Nous avons fixé ces quantités comme objectifs de départ. Si la production disponible dépasse les prévisions, la Sonacos poursuivra les achats aussi longtemps que les producteurs auront des stocks à commercialiser", précise Babacar Fall.