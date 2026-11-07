Mali : 14 milliards de francs CFA prévus pour l'entrepreneuriat des jeunes ruraux en 2027

Le Mali prévoit de consacrer 14,177 milliards de francs CFA en 2027 à la formation et à l'insertion économique des jeunes ruraux, dans le cadre du projet FIER II. Ce programme ambitionne de financer plus de 5 000 initiatives économiques, mais reste confronté à un déficit de financement estimé à 23,563 milliards de francs CFA.



Le prochain exercice prévoit la formation professionnelle de 7 000 jeunes et l'alphabétisation fonctionnelle de 8 000 autres, dont 40 % de femmes, indique le projet. Le financement de 5 052 initiatives économiques est également programmé, avec 3 744 activités génératrices de revenus et 1 308 microentreprises rurales, selon des informations rapportées par ApaNews.



Les interventions doivent contribuer au développement d'activités productives dans les campagnes, notamment dans les filières agricoles, l'élevage, la transformation agroalimentaire et les métiers ruraux non agricoles.



Cependant, la mobilisation des ressources demeure l'une des principales difficultés du projet, avec un déficit de financement évalué à 23,563 milliards de francs CFA. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé des concertations avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), partenaire du projet, en vue d’élaborer un plan de mobilisation des ressources complémentaires.