Le Burkina lance un appel à la solidarité pour le retour de ses ressortissants de Guinée

Le gouvernement burkinabè a mis en place un dispositif de collecte de contributions volontaires pour accompagner le retour et l'accueil de ses ressortissants en provenance de Guinée. La ministre de la Famille et de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, a salué la mobilisation spontanée des populations en faveur de leurs compatriotes et invité les personnes physiques et les structures désireuses de contribuer à se rapprocher du comité de gestion mis en place à cet effet, selon ApaNews, qui dit avoir eu accès à un document des autorités.



Les contributions attendues peuvent prendre plusieurs formes, notamment la mise à disposition de moyens de transport, des dons en nature et des soutiens financiers. Les cars et les camions sont réceptionnés à la place de la Révolution, les dons en nature à l'hippodrome de Hamdalaye et les contributions financières au bâtiment central de l'hôtel administratif.



Cette initiative vise à assurer une meilleure coordination des interventions ainsi que la transparence et la traçabilité des contributions. Sur le plan logistique, les autorités burkinabè avaient annoncé la mobilisation d’une centaine de bus, dont une cinquantaine étaient déjà en route vers le Mali. La compagnie de transport STAF avait également annoncé la mise à disposition d’une vingtaine de bus pour contribuer à l’opération.



Toujours selon ApaNews, les départs de ressortissants burkinabè interviennent dans le contexte de la reprise en main des zones minières par les autorités guinéennes. Depuis le 29 octobre, la suspension de l’orpaillage artisanal et les opérations de sécurisation menées notamment à Kouremalé, Djatéla et Bouré-Kourda ont entraîné le démantèlement d’installations artisanales.