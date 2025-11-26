États-Unis : Trump dit espérer rencontrer Zelensky et Poutine si un accord de paix sur l’Ukraine est finalisé

Le président américain Donald Trump a indiqué mardi qu’une rencontre de haut niveau pourrait se tenir entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine si un accord de paix parvient à être finalisé entre les deux parties.



« Au cours de la dernière semaine, mon équipe a accompli d’énormes progrès pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social.



Dans ce message publié après les discussions tenues ce week-end à Genève entre Washington et Kiev, Trump a affirmé que le plan de paix américain en 28 points avait été « peaufiné », avec des contributions supplémentaires des deux parties en conflit, et qu’il ne restait « que quelques points de désaccord ».



Il a ajouté avoir chargé son envoyé spécial, Steve Witkoff, de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou, tandis que le secrétaire à l’Armée, Dan Driscoll, devait s’entretenir avec la partie ukrainienne.



« J’espère pouvoir rencontrer prochainement le président Zelensky et le président Poutine, mais seulement lorsque l’accord visant à mettre fin à cette guerre sera finalisé ou sur le point de l’être », a-t-il précisé.



