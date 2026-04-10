États-Unis : Trump évoque un recours à la force en cas d’échec des négociations avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis équipaient leurs navires de guerre des « meilleures armes jamais conçues », alors qu’une délégation américaine se rend au Pakistan pour des discussions avec l’Iran, avertissant qu’un recours à la force restait possible en l’absence d’accord.



« Nous avons engagé une nouvelle phase. Nous chargeons les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais fabriquées », a affirmé Donald Trump dans un entretien accordé au New York Post, ajoutant que ces équipements étaient « encore supérieurs à ceux utilisés précédemment ».



« Et si nous n’avons pas d’accord, nous les utiliserons, et nous les utiliserons de manière très efficace », a-t-il poursuivi.



Interrogé sur les chances de succès des pourparlers, il a répondu : « Nous le saurons dans environ 24 heures. Nous saurons bientôt. »



Ces déclarations interviennent quelques heures après que le vice-président américain JD Vance a indiqué que Washington aborderait les discussions avec la partie iranienne « à bras ouverts », se disant confiant dans une issue « positive », alors qu’il quittait Washington pour le Pakistan.



JD Vance est accompagné de l’émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que de Jared Kushner, tous deux impliqués dans de précédents cycles de négociations indirectes avec des responsables iraniens avant les frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février.