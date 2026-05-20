Flottille Sumud : La France convoque l'Ambassadeur d'Israël après le comportement « inadmissible » d’Itamar Ben Gvir

L’ambassadeur d’Israël en France va être convoqué par le Quai d’Orsay après la diffusion, dans la matinée, d’une vidéo montrant des militants de la Flottille mondiale Sumud, interceptés par Israël dans les eaux internationales alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza, forcés à s’agenouiller et humiliés par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.



Dans une déclaration officielle publiée sur ses réseaux sociaux, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné ce comportement.



« Les agissements de M. Ben Gvir à l’égard des passagers de la flottille Global Sumud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles. J’ai demandé que l’ambassadeur d’Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des explications. La sécurité de nos compatriotes est une priorité constante. Quoiqu’on pense de cette flottille - et nous avons indiqué à plusieurs reprises notre désapprobation de cette démarche -, nos compatriotes qui y participent doivent être traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais. Je salue le travail des équipes du Ministère, de l’Ambassade et du Consulat qui, une nouvelle fois, se mobilisent pour assurer leur protection consulaire » a-t-il déclaré.



Cette convocation diplomatique intervient alors que le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui-même dénoncé le comportement de son ministre.



Assurant avoir demandé aux autorités d’expulser les militants de la flottille le plus rapidement possible, Netanyahu a estimé que « la manière dont le ministre Ben Gvir a traité les activistes de la flottille n'est pas conforme aux valeurs et aux normes d'Israël ».



La diffusion de cette vidéo a provoqué un véritable tollé, dans plusieurs pays dont l’Italie, où la cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni qui a pointé « des images inacceptables ». Dans un message diffusé sur le réseau social américain X, la dirigeante italienne a jugé « inadmissible que ces manifestants, parmi lesquels de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un traitement attentatoire à la dignité humaine ».



« L’Italie exige en outre des excuses pour le traitement réservé à ces manifestants et pour le mépris total manifesté à l’égard des demandes explicites du Gouvernement italien. Pour ces motifs, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale convoquera immédiatement l’ambassadeur israélien pour demander des explications formelles sur ce qui s’est produit » a-t-elle conclu.





