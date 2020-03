États-Unis: Trump remplace son chef de cabinet par l'un de ses plus proches alliés

Ce n’était qu’une question de temps, mais les jours de Mick Mulvaney au poste de chef de cabinet étaient comptés. Officiellement, Il occupait d’ailleurs toujours ce poste par intérim, même après 14 mois de fonction. C'est donc un remplacement de plus à ajouter à la liste des responsables évincés de la Maison Blanche à la suite du procès en destitution de Donald Trump.



Le président américain avait été furieux envers Mick Mulvaney qui lors d’une conférence de presse avait reconnu que Washington avait gelé une aide militaire à l’Ukraine pour des raisons politiques et à la demande de Donald Trump.



Mick Mulvaney avait ensuite tenté de faire marche arrière mais sans grand succès. Convoqué par la chambre des représentants pour témoigner, il n’a jamais été entendu car la Maison Blanche s’y était opposée.



Son remplacement n’est donc pas une grande surprise. Donald Trump l’a annoncé lui même sur Twitter. Mick Mulvaney devient envoyé spécial pour l’Irlande du nord et le poste de chef de cabinet revient à l’un des plus proches alliés du président américain à la Chambre des représentants, le républicain de Caroline du Nord Mark Meadows. Agé de 61 ans, il avait été l’un des féroces défenseurs du président lors de son procès en destitution. Il devient ainsi le quatrième chef de cabinet de la présidence Trump.