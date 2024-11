États-Unis : Un Sénégalais poignarde à mort un jeune de 19 ans et écope 20 ans de réclusion criminelle

Djibril Ba, jeune Sénégalais de 19 ans, a perdu la vie sous les coups de couteau de Mamadou Barry, 35 ans, après une dispute. Le drame s'est produit à Brooklyn sur Ocean Avenu (États-Unis) en février 2020. Au cours de ce mois de novembre 2024, 4 ans après, le sieur Barry a été jugé et condamné à 20 ans de prison pour "meurtre au couteau".



"Les Échos" qui donne l'information, raconte que "le soir du 18 février 2020, alors qu’ils se trouvaient avec des amis, une altercation éclata entre les deux hommes. Barry, surnommé Zion, sortit un couteau et s’approcha de Ba, qui tenta de reculer. Mais Barry frappa. Le coup fut fatal, perforant le poumon gauche et le cœur de la victime."



Cette dernière, grièvement blessée, courut jusqu’au salon de coiffure Gentlemen's Quarters Salon sur Church Avenue pour chercher de l'aide. Un témoin alerta les secours, mais malgré leur intervention et l’arrivée tardive de sa mère, Ba succomba à ses blessures à l’hôpital du comté de Kings.



Arrêté des mois plus tard, en décembre 2020, à Secaucus, dans le New Jersey, grâce à des images de surveillance et des témoignages, le présumé meurtrier a été reconnu coupable de "meurtre au deuxième degré." À en croire le journal, son acte a été qualifié de "prémédité et violent".



Lors du procès, le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a dénoncé un acte d’une « insensibilité tragique », affirmant que cette condamnation pourrait offrir un semblant de justice à la famille et aux proches de la victime.



Pour la famille de Djibril Ba, le jeune homme représentait un espoir. Passionné de basketball, il rêvait d’une carrière professionnelle et avait immigré aux États-Unis avec sa famille en 2014. Originaire du Sénégal, il avait vécu dans l’Ohio avant de s’installer à New York.