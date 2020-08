Etats-Unis : Un policier tire 7 fois à bout portant dans le dos d'un homme noir

Une nouvelle bavure policière ? Un policier aurait tiré sept fois à bout portant dans le dos d’un homme noir, ce dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin (Etats-Unis), ont rapporté plusieurs médias américains. Une enquête criminelle a été ouverte, ce lundi, par l’État américain du Wisconsin, a indiqué le Département de la Justice de l’État précisant que « les policiers impliqués ont été mis en congé administratif ».



Dans une vidéo devenue virale, on aperçoit un homme noir, identifié comme Jacob Blake, un père de famille afro-américain, se diriger vers un véhicule, à pied et désarmé, suivi par plusieurs policiers. Au moment où Jacob Blake ouvre la portière avant pour pénétrer dans le véhicule, l’un des policiers lui tire plusieurs balles dans le dos – sept selon des témoins –, à bout portant. L’homme a été transporté, dans un état grave, dans un hôpital de Milwaukee, selon les autorités. Une enquête a été ouverte et confiée à une agence indépendante, selon la police de Kenosha.

Libération Online