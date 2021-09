États-Unis: chaos à New York, au moins 44 morts après les inondations

Dans sa maison de Brooklyn, Andy a passé sa journée à vider la cave inondée par les pluies qu'Ida a déversées. « La quantité d’eau qui est tombée, c’était trop pour les égouts et les évacuations, raconte-t-il. J’ai plus de 30 cm d’eau dans ma cave. Et c’est pareil chez les voisins à des niveaux différents. »



Des rues, avenues et voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, tant dans les quartiers de Brooklyn et de Queens. À Westchester, des dizaines de véhicules étaient encore immergés jusqu'au toit ce jeudi et des sous-sols de jolies maisons traditionnelles de la côte Est dévastés par les eaux montant parfois jusqu'à 60 cm.



Non loin de là, la maison de Noëlla a elle aussi été inondée. « L’eau a littéralement tout envahi par les escaliers jusqu’à la cave, par la porte d’entrée et celle de derrière ! Je vis ici depuis 25 ans et je n’avais jamais vu ça », témoigne-t-elle.



« Notre façon de gérer notre pollution, c’est un réel problème ! »



Face à autant d’eau, Noëlla a très vite été dépassée, malgré les alertes émises par les autorités avant l’arrivée de la tempête : « Je savais qu’on devait prendre des précautions, mais je ne m’attendais pas du tout à une telle situation. »



Ida est passée 10 jours seulement après la tempête Henri qui avait déjà apporté d’importantes pluies. Pour les New-Yorkais, c’est un signe que, désormais, il faut être prêts pour des phénomènes de plus en plus intenses, et qu’il faut prendre le bouleversement climatique au sérieux.



« C’est la preuve que le changement climatique, les perturbations environnementales, notre façon de gérer notre pollution, c’est un réel problème ! », s’exclame Noëlla.



État d’urgence



Cette nuit, des milliers de foyers étaient encore privés d’électricité sur la côte nord-est. Les aéroports et les transports publics étaient encore fortement perturbés. La Maison Blanche a déclaré l'état d'urgence au niveau fédéral dans les États de New York et du New Jersey, ordonnant aux agences fédérales d'« identifier, mobiliser et fournir à discrétion les équipements et le ressources nécessaires ».



« Nous sommes tous ensemble. La nation est prête à aider », a déclaré le président Joe Biden qui devait se rendre ce vendredi 3 septembre en Louisiane, premier État à avoir subi dimanche les ravages d'Ida.