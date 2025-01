États-Unis: cinq présidents pour rendre un dernier hommage à Jimmy Carter

Un éloge funèbre par Joe Biden

C'est une première depuis les funérailles d'un autre ancien président, George H.W. Bush, en 2018. Cinq présidents américains étaient réunis jeudi pour les funérailles nationales de Jimmy Carter, une image rare, car limitée à un nombre restreint d'occasions officielles. Joe Biden et ses prédécesseurs Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont tous pris place dans la cathédrale nationale de la capitale Washington pour rendre hommage à Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans.Retrouvés assis l'un à côté de l'autre, le républicain Donald Trump et l'ancien président démocrate Barack Obama ont notamment été filmés en train de converser aimablement. Le milliardaire républicain a souvent été accusé de racisme envers son prédécesseur, notamment lorsqu'il avait refusé de reconnaître qu'il était bien né aux États-Unis , une condition d'éligibilité à la présidence.Imagine, de John Lennon, une chanson de l’époque de Jimmy Carter, interprétée par le chanteur country Garth Brooks, a résonné dans la cathédrale nationale de Washington. Quelques instants plus tôt, Joe Biden, président en exercice, est venu prononcer l’éloge funèbre de son ami : « Faire compter chaque minute de notre temps ici-bas, c’est la définition d’une bonne vie. Une vie que Jimmy Carter a vécue, tout au long de ses cent ans. Les jeunes ou tous ceux qui cherchent un sens et un but à leur vie, étudiez la puissance de l’exemple de Jimmy Carter ».Pour Joe Biden, cet exemple repose sur une qualité : le caractère. « La force de caractère, c’est plus qu’un titre ou le pouvoir que nous détenons. C’est la force de comprendre que tout le monde devrait être traité avec dignité et respect. Que chacun, je dis bien chacun, mérite d’avoir sa chance », a affirmé le président en exercice. Joe Biden a ensuite ajouté, à quelques jours de céder le pouvoir à Donald Trump, que le plus grand des péchés, c’est d’en abuser.La dépouille de Jimmy Carter a d'abord sillonné Plains, ville à laquelle il était attaché, puis est arrivée mardi au Capitole à Washington. L'ancien président sera ensuite enterré aux côtés de son épouse Rosalynn Carter à Plains.