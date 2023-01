États-Unis: de nouveaux documents classifiés retrouvés dans la maison de Joe Biden

La situation se densifie et se complexifie pour Joe Biden. Cinq pages supplémentaires de documents confidentiels ont été retrouvées dans la maison de famille de Joe Biden, a fait savoir la Maison Blanche samedi, dans la pièce adjacente au garage. Quelque soit leur importance, cela témoigne finalement surtout de la négligence de Joe Biden lorsqu’il était vice-président de 2009 à 2017 vis-à-vis de ces informations classées « Top Secret », souligne notre correspondante à New York, Carrie Nooten.



Avant cette semaine, plusieurs documents ont été découverts en novembre dans un bureau à Washington, puis fin décembre dans sa résidence privée de Wilmington alors que depuis 45 ans, les présidents et vice-présidents américains sont obligés de transmettre, à l’issue de leur mandat, l’ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.



Un silence embarrassant

Cela a, sans surprise, poussé le ministre de la Justice à nommer un procureur indépendant pour mener l’enquête. Et cela pourrait aussi décrédibiliser par ricochet les critiques démocrates contre Donald Trump, qui le visaient pour les centaines de documents secrets emmenés chez lui à Mar-a-Lago.



Dans ce cas-ci, même si la Maison-Blanche plaide « l’inadvertance », c’est son silence dans cette affaire qui rend les choses délicates pour Joe Biden. Et qui pourrait bien compliquer cette réélection qu’il compte briguer. L’opposition républicaine, fragilisée ces derniers temps, envisage déjà de lancer une enquête à la Chambre des représentants.