Etats-Unis: devant ses partisans, Trump s'accroche encore à une victoire à la présidentielle

« J’ai eu plus de votes qu’aucun président sortant auparavant ! » Face à ses partisans en Géorgie, Donald Trump n’en démord pas. Sur une heure et demie de discours, le président sortant passe près de la moitié du temps à répéter ses accusations de fraudes électorales. Il s’en prend également au gouverneur républicain de Géorgie, l’accusant de ne rien faire contre ces « fraudes ».



Un discours qui a failli éclipser la raison principale de la venue de Donald Trump : soutenir David Perdue et Kelly Loeffler, deux républicains en course pour le Sénat dans une élection cruciale prévue le 5 janvier prochain.



« Ce qui est en jeu dans cette élection, c’est le contrôle du Sénat américain, a rappelé le président. Cela signifie le contrôle de ce pays ! Et ces deux sièges sont la dernière ligne de défense pour protéger les États-Unis et tout ce qu’on a accompli. »



Contestation devant la Cour suprême

Face aux craintes de certains Républicains que les accusations de fraudes de Donald Trump découragent les électeurs, le président lance un avertissement : « Vous êtes en colère parce qu’on nous a volé tant de votes. Et vous vous dîtes : "On ne va pas y aller, on ne va pas voter." Mais si vous faîtes ça, la gauche radicale gagne ! »



Donald Trump appelle ses partisans à voter par tous les moyens possibles. Il a également promis de contester les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême très prochainement.