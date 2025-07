France: Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, va sortir de prison ce vendredi, annonce sa femme

Le Français Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue, transféré et incarcéré en février en France, va sortir de prison ce vendredi, a annoncé sa femme Sabine Atlaoui sur la radio RTL. «Il va respirer une liberté attendue, espérée depuis tant d'années», a-t-elle dit. Serge Atlaoui, 61 ans, condamné en Indonésie pour narcotrafic et détenu depuis 2005, sera accueilli par son avocat Richard Sédillot à sa sortie de la prison de Meaux, près de Paris, a-t-elle ajouté, indiquant ne pas vouloir dévoiler le lieu et le moment où elle retrouvera son mari.