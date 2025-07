Gaza : Israël bombarde une église catholique faisant trois morts et une dizaine de blessés

Le ministère israélien des Affaires étrangères a présenté des excuses officielles pour la frappe, tandis que Tsahal affirme avoir ouvert une enquête sur l'attaque de la seule église catholique de Gaza.

Au moins trois personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées, ce jeudi 17 juillet, après qu'un obus israélien a frappé l'Église de la Sainte-Famille, dans le nord de Gaza, ont déclaré le Patriarcat latin de Jérusalem, à Euronews.



"Nous prions pour le repos de leurs âmes et pour la fin de cette guerre barbare. Rien ne peut justifier que des civils innocents soient pris pour cible", a-t-il ajouté.



L'organisation catholique Caritas Jérusalem a déclaré que deux des victimes étaient le concierge de la paroisse, âgé de 60 ans, et une femme de 84 ans, qui recevait une aide psychosociale dans l'enceinte de l'édifice.



L'Église catholique de Deir Al, la seule de l'enclave palestinienne, abritait quelque 600 civils, catholique comme musulmans. 54 d'enfants handicapés y avaient également trouvé refuge, selon Fadel Naem, directeur par intérim de l'hôpital Al-Ahli, qui a accueilli les blessés, dont un enfant handicapé, deux femmes et une personne âgée. Selon lui, la zone autour de l'Église et de l'hôpital a été frappée à plusieurs reprises la semaine passée.