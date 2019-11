Etats-Unis : fusillade meurtrière dans un lycée près de Los Angeles

Deux élèves sont morts des suites de leurs blessures. Le tireur présumé, un adolescent de 16 ans, a été appréhendé par la police.



Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées, jeudi 14 novembre, dans une fusillade sur le campus du lycée Saugus de Santa Clarita, au nord de Los Angeles en Californie. Le suspect avait pris la fuite après avoir ouvert le feu dans cet établissement, où quelque 2 400 jeunes sont scolarisés. Il a été retrouvé par la police environ une heure plus tard, parmi les blessés qui avaient été évacués.



« Nous avons placé le suspect en état d’arrestation. Il est actuellement soigné dans un hôpital local. Il s’agit d’un élève, un garçon âgé de 16 ans » et de type asiatique, a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, à la télévision CBS.



Ce sont des témoins ainsi que des images de vidéosurveillance qui ont permis d’identifier le suspect, a-t-il expliqué. Il n’a pas donné de précision sur son état ou la nature de ses blessures mais a précisé que l’adolescent aurait pu chercher à se donner la mort après son geste.



Débat au Sénat

Avant l’annonce de l’interpellation, des médias locaux avaient annoncé que le suspect s’était suicidé, citant des sources au sein des forces de l’ordre. Le tireur avait auparavant été activement recherché par de nombreux policiers déployés dans la zone résidentielle environnante et les collines voisines du lycée Saugus.



Les services du shérif avaient appelé les habitants de la zone à rester chez eux et à verrouiller leur porte jusqu’à nouvel ordre. Le campus du lycée, où des centaines d’élèves étaient restés cloîtrés dans l’attente du feu vert des autorités, a fait l’objet d’une fouille minutieuse pendant près d’une heure par les forces de l’ordre pour écarter tout danger.



Le drame est survenu aux environs de 7 h 40 locales (16 h 40, à Paris) alors que de nombreux lycéens étaient déjà en cours et que d’autres continuaient à arriver. Tous les autres établissements scolaires situés aux alentours avaient été placés par mesure de sécurité en état de confinement, comme c’est l’usage aux Etats-Unis, où de tels drames sont fréquents.



Le pays a connu ces dernières années plusieurs tueries en milieu scolaire, qui ont choqué l’opinion publique sans véritablement remettre en cause la libre prolifération des armes à feu.



Ironie du sort, le drame est survenu au moment même où le Sénat débattait à Washington d’un éventuel durcissement de la législation sur ce sujet. « Comment pouvons-nous regarder ailleurs ? Comment pouvons-nous refuser de voir que cette fusillade, qui se déroule en ce moment même, exige que nous agissions ? », a lancé le sénateur démocrate Richard Blumenthal.