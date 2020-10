États-Unis : la justice inculpe six agents russes pour des cyberattaques mondiales

La justice américaine a révélé lundi 19 octobre avoir inculpé six agents du renseignement militaire russe pour des cyberattaques mondiales, qui ont notamment visé le parti d'Emmanuel Macron avant les élections françaises de 2017 et les Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud.



Ces agents "sont accusés d'avoir mené la série d'attaques informatiques la plus destructrice et perturbante jamais attribuée à un seul groupe", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre adjoint de la Justice, John Demers.



Ces pirates informatiques, âgés de 27 à 35 ans, sont accusés d'avoir mené leurs opérations entre 2015 et 2019 depuis un bâtiment de l'armée surnommée "la Tour", à Moscou, "pour le bénéfice stratégique de la Russie", selon l'acte d'inculpation adopté jeudi.