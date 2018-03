Etats-Unis: manifestation après l'autopsie d'un Noir abattu par la police

Munis de pancartes et scandant le nom de Stephon Clark, les manifestants se sont réunis devant l'hôtel de ville avant de parcourir les rues de Sacramento. La police a bloqué le défilé alors qu'il prenait la direction d'une autoroute. Une manifestation est prévue ce samedi à midi.



Ce père de deux enfants a été abattu dans le jardin de la maison de ses grands-parents par des policiers ayant répondu à un appel signalant une personne brisant des vitres. Les policiers qui ont tiré sur la victime à vingt reprises ont expliqué avoir cru qu'il tenait une arme à la main, qui s'est révélée en fait être un téléphone portable.



Les images de la mort de Stephon Clark, filmée par une caméra portée par l'un des policiers, ont été rendues publiques mercredi puis les résultats de son autopsie vendredi. Cette dernière révèle que la victime été touchée de huit balles dans le dos et une dans la jambe, ce qui contredit la version officielle, qui affirmait que le jeune homme s'avançait vers les policiers lorsqu'ils ont ouvert le feu.



La mort de Stephon Clark s'inscrit dans une série de violences policières à l'encontre des Afro-Américains aux Etats-Unis qui a déclenché en 2013 l'apparition du mouvement « Black Lives Matter » et un débat national sur les préjugés racistes du système pénal et répressif américain.