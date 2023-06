Etats-Unis : une fusillade fait trois morts sur un campus universitaire en Virginie, un suspect arrêté

Quatre étudiants retrouvés morts dans l’Idaho

Le suspect principal de la fusillade sur un campus de l’université de Virginie à Charlottesville a été arrêté, ont annoncé les forces de l’ordre de l’université, lundi 14 novembre sur Twitter . Le présumé auteur est étudiant de l’université.L’attaque survenue dimanche dans un bus d’étudiants qui revenaient d’un voyage hors campus a tué trois membres de l’équipe de football et fait deux blessés. Celle-ci s’est produite vers 22 h 30, selon le communiqué du président de l’université, Jim Ryan, publié sur Twitter. « Il s’agit d’un incident traumatisant pour chacun dans notre communauté et nous avons annulé les cours pour aujourd’hui », a-t-il par ailleurs annoncé. L’accès au lieu de la fusillade a été bloqué par des véhicules de police lundi matin.Parallèlement, dans l’Etat de l’Idaho (Ouest), la police a annoncé enquêter sur un incident séparé après la découverte des corps de quatre étudiants dans une maison de la ville de Moscow, près du campus de l’université de l’Idaho, apparemment « victimes d’homicide ».« C’est avec une grande tristesse que je partage avec vous l’information dont l’université a été notifiée aujourd’hui sur la mort de quatre étudiants de l’université de l’Idaho qui vivaient hors du campus », a déclaré le président de cette université, C. Scott Green, dans un communiqué.