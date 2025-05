Ukraine: drones, missiles... «nuit de terreur» dans la région de Kiev et dernier échange de prisonniers

L'Ukraine a subi une nouvelle attaque aérienne tôt, ce dimanche 25 mai au matin, qui a fait au moins douze morts, tandis qu'à Moscou des drones ukrainiens ont contraint des aéroports à des fermetures temporaires. Kiev dit avoir abattu 45 missiles et 266 drones lors de cet assaut massif. Le président Zelensky appelle à imposer « une pression vraiment forte » sur Moscou pour faire cesser les bombardements. De son côté, la Russie a indiqué que 303 soldats russes faits prisonniers avaient été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens ce 25 mai dans la journée.



C'est la deuxième nuit d'attaques russes massives contre l'Ukraine, après quelques 250 drones et 14 missiles balistiques détectés dans la nuit du 23 au 24 mai par les forces aériennes ukrainiennes, ciblant en majorité la capitale. Ce dimanche 25 mai, les services d'urgence ukrainiens ont décrit une « nuit de terreur dans la région de Kiev », dans un message sur Telegram repris par l'AFP. « L'attaque nocturne massive a fait quatre morts et 16 blessés, dont trois enfants » dans la région. Ils ont également fait état d'un homme retrouvé mort dans la région méridionale de Mykolaïv, après une frappe de drone. Dans un autre communiqué sur Telegram, l'armée précise que l'Ukraine a subi une attaque combinée de 367 projectiles, dont 69 missiles et 298 drones, qui a affecté « la plupart des régions » du pays.



Des attaques partout

Quatre personnes ont aussi été tuées et cinq blessées dans la région de Khmelnytskyi, ville de l'ouest de l'Ukraine, dans des frappes russes, ont annoncé les secours, selon un premier bilan. Selon la même source citée par l'AFP, deux enfants âgés de 8 et 12 ans, ainsi qu'un adolescent de 17 ans, ont perdu la vie dans un bombardement russe dans la région de Jytomir (nord-ouest). Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu cinq drones et onze missiles sur la seule région de Kryvyï Rig, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale du centre du pays, Oleksandr Vikoul. Des attaques ont aussi été signalées sur les régions de Kherson dans le sud du pays, et Ternopil dans l'ouest, par les autorités locales.



À Moscou, le maire Sergueï Sobianine a fait état de plus d'une dizaine de drones ukrainiens au dessus de la capitale russe, mais n'a pas signalé de victimes. Quatre aéroports moscovites, dont le principal, Cheremetievo, ont été temporairement fermés puis rouverts tôt dimanche, selon l'agence nationale de l'aviation Rossaviatsia. Ces attaques surviennent en plein échange de prisonniers, une dernière étape étant prévue dimanche, seul résultat tangible des premiers pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens mi-mai à Istanbul. Et, en effet, la Russie a annoncé, ce dimanche, que 303 soldats russes faits prisonniers avaient été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens, marquant la troisième et dernière phase d'un échange record de prisonniers entre Kiev et Moscou. Samedi, 307 prisonniers de guerre russes ont été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens, ont annoncé Kiev et Moscou. Le premier volet de ce vaste échange, au format 1 000 pour 1 000, avait porté, vendredi 23 mai, sur 270 militaires et 120 civils de chaque camp.



« C'est la Russie qui n'est prête à rien »

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a indiqué vendredi que Moscou travaillait sur un document exposant « les conditions d'un accord durable, global et à long terme sur le règlement » du conflit, qui sera transmis à l'Ukraine une fois l'échange de prisonniers finalisé, raconte l'AFP. « L'Ukraine est prête à toute forme de diplomatie qui produit des résultats, nous sommes prêts à toutes les étapes qui garantiront une sécurité réelle. C'est la Russie qui n'est prête à rien », a déploré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant à des sanctions supplémentaires contre le pays.