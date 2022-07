États-Unis: une fusillade lors d'un défilé du 4-Juillet fait au moins six morts près de Chicago

Des centaines de spectateurs étaient venus assister en famille à la traditionnelle parade de la fête nationale du 4-Juillet à Highland Park lorsqu'un tireur a ouvert le feu. Les premières images amateurs montrent le chaos et les mouvements de panique de la foule provoqués par les premiers coups de feu. Dans leur fuite, les spectateurs ont laissé derrière eux des poussettes, des chaises pliantes, des couvertures et malheureusement de large flaques de sang, rapporte notre correspondant à Miami, David Thomson.



Alors que des fanfares lycéennes marchaient dans les rues, une rafale de tirs a retenti. « On a entendu environ 50 coups de feu, on a tous pensé qu'il s'agissait de feux d'artifices », a commenté sur CNN une femme témoin du drame, qui a donné seulement son prénom Zoe. « À un moment, j'ai vu une fille couverte de sang, je n'avais jamais vu ça », a-t-elle ajouté, en décrivant une « mer de panique avec des gens qui tombaient les uns après les autres ».



Le principal suspect interpellé

Quelques heures après, la police de Highland Park a annoncé que le principal suspect, un homme de 22 ans, « a été interpellé sans incident », selon les quotidiens américains New York Times, Washington Post et le Chicago Sun-Times.