États-Unis: une panne informatique provoque la pagaille dans les aéroports

Cela n'a duré que quelques heures, du milieu de la nuit au début de la matinée de mercredi, mais cela a suffi à retarder plus de 5 000 vols et à en annuler près d'un millier d'autres.



C'est un système de sécurité, chargé d'avertir les équipages de potentiels dangers sur leur route, et notamment sur les pistes au décollage et à l'atterrissage, qui est tombé en panne.



Dans un pays où près de trois millions de personnes voyagent à bord de 45 000 vols chaque jour, aucun risque n'a été pris et le trafic intérieur a donc été entièrement suspendu.



La cause de la panne est encore inconnue. Pour la Maison Blanche, qui a été informée de la situation, rien n'indique pour l'instant qu'il s'agisse d'une cyberattaque.



Joe Biden demande d'être informé directement de la cause de la panne. Son secrétaire aux Transports, Pete Buttegieg, ainsi que plusieurs parlementaires, démocrates comme républicains, souhaitent des explications de la FAA, l'autorité du transport aérien aux États-Unis.



Car les difficultés dans le secteur sont fréquentes, que ce soit pour des raisons techniques ou de météo. La semaine des fêtes de fin d'année, la compagnie Southwest avait fait vivre un véritable enfer à ses passagers, déjà à cause d'un problème informatique.



Il avait fallu plusieurs jours pour revenir à la normale. Ce pourrait être encore le cas cette fois-ci.