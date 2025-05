Gaza : la défense civile annonce 50 morts dans des frappes israéliennes

La défense civile de la bande de Gaza a annoncé, vendredi, la mort de cinquante personnes dans des frappes israéliennes « depuis minuit » sur le nord du petit territoire assiégé. Les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres, a précisé Mohammed Al-Moughayir, un responsable de cet organisme.

Un médecin à l’hôpital indonésien de Beit Lahya a déclaré sous le couvert de l’anonymat à l’Agence France-Presse (AFP) que son établissement avait reçu trente corps. Mohammed Saleh, directeur par intérim de l’hôpital Al-Awda de Jabaliya a expliqué que son hôpital avait reçu cinq corps et soignait « plus de 75 blessés » à la suite de ces bombardements.

L’armée israélienne continue de bombarder l’enclave, plus de 50 personnes tuées, selon la défense civile palestinienne. La veille, plus de 100 personnes avaient été tuées par les bombes israéliennes, selon la défense civile. L’ONG Human Rights Watch accuse Israël d’avoir fait du blocus dans la bande de Gaza un « outil d’extermination ».