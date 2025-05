Guerre en Ukraine: des discussions trilatérales prévues à Istanbul ce vendredi

Alors que des pourparlers entre Russes et Ukrainiens devaient s'ouvrir ce jeudi 15 mai à Istanbul, ce sont finalement des discussions trilatérales qui devraient avoir lieu ce vendredi 16 mai.



Toute la journée, les insultes ont fusé entre les deux camps. Volodymyr Zelensky accusant la délégation russe envoyée à Istanbul de « factice », Moscou répliquant en le traitant de « clown ». Finalement, dans la soirée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a acté ce qui était devenue une évidence au fil des heures : les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ne débuteraient pas ce jeudi comme attendus et sont déjà mal engagés.



Les États-Unis n'ont « pas de grandes attentes quant à ce qui se passera vendredi », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, reconnaissant que la représentation russe n'était pas au niveau espéré.