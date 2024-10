Etats généraux de l'industrie, du commerce et des PME -PMI : Atepa appelle le secteur privé à travailler en synergie avec les pays voisins

Le Président du club des investisseurs sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a appelé le secteur privé à élargir son champ d'action et de coopération vers les pays voisins, notamment la Mauritanie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry et même la Sierra Leone. Par ailleurs, l'architecte sénégalais prône une industrie plus souveraine basée sur ses productions minières et énergétiques.

Il a tenu ces propos en marge des états généraux de l'industrie et du commerce (17 et 18) au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD).

Babou Diallo

