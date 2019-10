Ethiopian Airlines Group lance une initiative de développement durable visant à aider les agriculteurs locaux

Ethiopian Airlines Group, le plus grand groupe aéronautique en Afrique et compagnie aérienne quatre étoiles mondiale certifiée SKYTRAX, a lancé une initiative de développement des capacités innovantes. L'initiative de développement tournée vers l'avenir est conçue pour soutenir les unions de coopératives regroupant des millions d'agriculteurs éthiopiens dotés d'innovations et de technologies, assurant ainsi leur pénétration sur les marchés internationaux.



Lors des discussions avec Tewolde GebreMariam, directeur général du groupe éthiopien au siège d’Ethiopian, des parties prenantes issues d’organismes gouvernementaux et des syndicats de coopératives d’agriculteurs ont exprimé leur gratitude pour le lancement du programme de renforcement des capacités et se sont engagés à travailler ensemble.



M. Tewolde a pour sa part déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir lancé l’initiative qui vise à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs éthiopiens et à les aider à soutenir la concurrence sur le marché mondial. Nous continuerons à partager notre expérience et à soutenir la mise en œuvre de la stratégie de substitution des importations de notre pays avec des efforts de création de valeur locale (LVC) cohérents et progressifs. »



Les sources biologiques éthiopiennes produisent directement à partir de la ferme et contribuent de manière significative au mouvement de substitution aux importations de l’économie.