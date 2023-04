Être intelligent, c'est dire la vérité (Par Mariétou DIENG)

Shuuut, Me Youm ! Quand les grands dialoguent, les petits restent à côté, se taisent et patientent.



Tout se passe entre leaders de Partis, donc il faut savoir raison gardée cher collègue Président du groupe parlementaire Bby.



Vous ne connaissez pas l'homme du tout alors ce serait prétentieux, discourtois et injuste de tenter de le juger.



Qui êtes vous pour juger notre calendrier de déclaration de candidature ou pas?

Avez vous été vous même élégant en tant que haut responsable politique et voix autorisée pour porter la candidature de votre président de parti ? Allant même jusqu'à faire du wakh wakhett pour plaire au grand boss.



Oumar Youm, dans le soucis de garder mon rang, je refuse de voguer dans les mêmes eaux que toi.

Prendre la défense d'un père qui reçoit de son fils adoptif des critiques objectives étayées par des faits, frôle à la limite le satanisme.



Notto le grand wakhh bi doussa wakh, doussa thieurr.



Tant qu'on y est, veillons à solidifier l'unité de Benno quelles que soient nos différences





Honorable Mariétou DIENG, 5ieme vice présidente parti Rewmi