Être un homme en Afrique au XXIe siècle: Kenya, la communauté maasaï

Premier épisode de notre série sur l’évolution de la masculinité en Afrique. Aujourd’hui nous partons au Kenya, à la rencontre de deux jeunes maasaï engagés chacun à leur manière pour l’évolution des mœurs de leur communauté. La tribu maasaï est célèbre pour la beauté de ses bijoux et la splendeur de ses jeunes guerriers, appelés les Moranes mais également pour pratiquer l’excision des jeunes filles. Aujourd’hui, les choses changent. Entre culture et tradition au village et modernité à Nairobi, la nouvelle génération d’hommes maasaï s’exprime sur le rôle que doivent jouer les hommes dans la société.