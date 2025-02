Etudiant retrouvé mort dans sa chambre : La commission sociale de l’UGB appelle les étudiants à faire preuve de calme

La commission sociale de l’UGB a appelé les étudiants à faire preuve de calme et de retenue à la suite d’une découverte macabre d’un étudiant dans sa chambre, indique un communiqué.



« Nous insistons sur l’importance de ne pas céder aux spéculations, aux rumeurs, ni à la diffusion d’informations non officielles concernant les circonstances du drame », lit-on dans le communiqué, qui précise que seules les autorités compétentes sont habilitées à communiquer sur l’évolution de l’enquête.



Pour rappel, Matar Diagne, étudiant en Master 1 de Droit Public (Promotion 31) a été retrouvé sans vie dans sa chambre au Village A (8G8A) dans la nuit du 10 février 2025.



La coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a décrété une journée noire et 24 heures de cessation de toute activité pédagogique.