Eugénie Rokhaya AW élue Présidente du Tribunal des pairs du CORED

Le Tribunal des pairs du CORED a tenu sa première réunion ce 2 octobre à la suite de son installation le 23 septembre 2020. Les douze membres ont plébiscité Eugénie Rokhaya AW, journaliste et ancienne Directrice du CESTI, à la présidence du tribunal. Ils ont tous montré leur engagement à bien mener leur mission sans complaisance au grand bénéfice de la presse et des populations.



Le Président du CORED Mamadou THIOR, a informé la nouvelle présidente et ses pairs, des premières plaintes sur la table. Il s'agit de quatre affaires au total, deux autosaisines et deux plaintes venant de tiers. Le tribunal va les instruire dans les délais habituels avant de rendre publiques les décisions prises sur ces différentes affaires.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Cored informe que « Pour porter plainte, il suffit d'envoyer la demande à cored14@gmail.com en joignant les pièces justificatives » et que « les articles 53 et 54 du Code de la presse donnent désormais les pleins pouvoirs au CORED pour faire appliquer toutes les décisions du Tribunal des pairs »



Le CORED rappelle dans son communiqué que nul ne peut le saisir et en même temps porter la même affaire en justice.