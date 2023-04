Eumeu Sène : « Battre Balla Gaye pour une troisième fois sera quelque chose d’historique »

Invités dans l’émission Quartier Général sur la TFM, Eumeu Sène et Balla Gaye 2 ont assuré qu’ils vont se livrer à une rude bataille le 30 juillet prochain à l’arène nationale. Eumeu Sène dit vouloir battre Balla Gaye 2 une troisième fois pour « écrire l’histoire ».





« C’est comme si c’est la première fois qu’on s’affronte. Battre Balla Gaye pour une troisième fois sera quelque chose d’historique. Balla Gaye n’est pas un lutteur qu’on bat deux fois et je ne parle même pas d’une troisième fois alors. Il y’a du respect entre nous parce que c’est un gentleman », a assuré Eumeu Sène.



Selon lui, Il n’y aura pas de calculs dans ce combat. « Ce sera un très bon combat âprement disputé entre nous. Il ne peut y avoir des calculs parce qu’il a besoin de prendre sa revanche et que moi je veux le battre une nouvelle fois. Tout ce que je peux dire c’est que ce sera un beau combat à regarder », a dit le chef de file de l’écurie Tay shinger.