Situation en Guinée-Bissau, 54 soldats tués au Bénin : Guy Marius tacle Embaló et dénonce l’inaction de la CEDEAO face au terrorisme

Lors de son intervention à la session du Parlement de la CEDEAO tenue à Abuja, le député sénégalais Guy Marius Sagna a interpellé le Président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, l’appelant à respecter la Constitution de son pays et la volonté de son peuple, dénonçant ce qu’il considère comme un « coup d’État constitutionnel ». Il a également pointé du doigt le silence de la CEDEAO face aux attaques terroristes au Bénin, qui ont coûté la vie à 54 soldats.



Voici l’intégralité de sa publication.





Mon intervention au parlement de la CEDEAO sur la situation en Guinée-Bissau, au Bénin en proie au terrorisme, à la problématique de la sécurité dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest.



Le Président Umaro Sissoco Embaló a tort et doit respecter le peuple de Guinée-Bissau et sa constitution. Prétexter un prétendu coup d'État militaire pour perpétrer un vrai coup d'État constitutionnel : voilà ce que fait le Président Embaló.



Solidarité avec le peuple du Bénin qui a perdu, à cause du terrorisme, 54 soldats. La léthargie de la CEDEAO face aux agressions terroristes est inexplicable et inacceptable.



Mes excuses pour la mauvaise qualité de cette vidéo de mon intervention à Abuja il y a quelques heures lors de la session du Parlement de la CEDEAO. Depuis juillet 2024 le bureau du parlement de la CEDEAO a suspendu les retransmissions en direct de ses sessions juste pour que les prises de position du député des peuples que je suis ne soient pas vues et entendues. Voilà pourquoi la vidéo est ainsi. Le bilan de la CEDEAO c'est aussi cette opacité, cet antidémocratisme, cette mauvaise gouvernance.