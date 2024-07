Euro 2024 : les Pays-Bas affrontent la Roumanie, l’Autriche y croit face à la Turquie

Ce sont sans doute les huitièmes de finale qui font le moins saliver. Dans une partie de tableau plus abordable, les Pays-Bas, qui se sont inclinés 2-3 face à l’Autriche lors de leur dernier match de poule, affrontent la Roumanie, surprenante vainqueure du groupe E ce mardi (16h00 Gmt), à l’Allianz Arena de Munich.



Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Autriche sera opposée aux Turcs (19h00 Gmt), à la Red Bull Arena de Leipzig.



Parmi les deux affiches inattendues, difficile de définir laquelle s’annonce la plus prometteuse. Mais après ce qu’ont montré les Roumains en phase de poules, il devrait être assez curieux de voir s’ils pourront faire douter la 7e nation au classement Fifa.



Arrivés en tête de la poule E, devant la Belgique, les joueurs d’Edward Iordanescu ont confirmé leur bon état de forme, entrevu lors des qualifications pour l’Euro, où ils avaient pris la première place de leur groupe devant la Suisse, qui s’est qualifiée pour les quarts de finale, aux dépens des tenants du titre. Sans grande star dans son effectif, la Roumanie a montré une belle qualité offensive et peut compter sur son joueur de Tottenham, Radu Dragusin, en défense centrale.



En face, les Néerlandais ont terminé à une décevante troisième place au sein du groupe D, derrière l’Autriche et la France. Défaits par les Autrichiens lors de leur dernier match de poules, les coéquipiers de Memphis Depay n’auront de choix que de renouer avec la victoire. Et ils ont l’effectif pour, puisque Virgil Van Djik, Nathan Aké ou Xavi Simons sont autant de joueurs de classe internationale qui garnissent les rangs bataves.



D’un point de vue des statistiques, avantage également aux Oranje qui ont battu les Roumains à neuf reprises en 13 rencontres, bien que la dernière remonte à 2013.



Autriche-Turquie



C’est une des surprises de la phase de poules. Grâce à sa victoire 3-2 contre les Pays-Bas, l’Autriche a raflé la première place du groupe D devant la France et s’avance maintenant en favorite face à la Turquie, pour accéder, pour la première fois de son histoire, à un quart de finale à l’Euro.



Les Rouges et Blancs disposent d’un effectif solide, articulé autour de Marcel Sabitzer et Konrad Laimer, deux pensionnaires du Bayern Munich.



La Turquie, de son côté, a effectué un beau parcours en phase de poules. Deuxièmes du groupe F derrière le Portugal avec deux victoires au compteur, les joueurs de Vincenzo Montella ont montré de belles choses. Mais la pluie de cartons qui s’est abattue sur l’équipe, lors du match contre la République tchèque, a de lourdes répercussions.



Face à l’Autriche, elle devra composer sans son défenseur central titulaire, Samet Akaydin, et surtout sans son maître à jouer, Hakan Calhanoglu.