Euro 2024 : les Pays-Bas et la France s’affrontent pour la première place du groupe D

Les Pays-Bas et la France s'affrontent pour leur deuxième match de l'UEFA EURO 2024 dans le groupe D, ce vendredi 21 juin, à Leipzig (19h00 Gmt).



La France aborde cette bataille entre titans du Groupe D avec une incertitude. Depuis la blessure de Mbappé survenue à la fin du premier match face à l’Autriche (1-0), lundi dernier, le moindre de ses faits et gestes est scruté pour savoir s’il pourra, oui ou non, tenir sa place lors du deuxième match.



L’enjeu de la rencontre, une potentielle qualification pour les 8es de finale. Les Pays Bas, quarts de finalistes du Mondial 2022 et vainqueurs dans la douleur de la Pologne (2-1) dimanche, devront sortir un grand jeu pour prétendre à la qualification.



La France a remporté sept des huit dernières confrontations entre les deux équipes, y compris les deux rencontres des qualifications, en mars (4-0) et octobre (2-1) en 2023 lors des qualifications de l’Euro.



Après avoir subi des défaites lors de la première journée, la Pologne et l'Autriche se retrouvent pour la deuxième journée du groupe D (16h00 Gmt). Les deux équipes chercheront à se racheter et à obtenir leurs premiers points dans la compétition.







Programme 2e journée



Groupe D



16h00 Pologne / Autriche



19h00 Pays-Bas / France