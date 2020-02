Euro2020 - Arsène Wenger propose des changements sur la règle du hors-jeu

En novembre dernier, Arsène Wenger était nommé responsable du développement du football à la FIFA. Et l’homme de 70 ans a une idée bien précise à l’approche de l’Euro 2020 : modifier la règle du hors-jeu. Cette saison, notamment en Premier League, plusieurs buts ont été refusés pour des hors-jeu plus que limite, à cause d’un bout de la main devant le dernier défenseur par exemple.



Arsène Wenger veut remédier contre ces décisions au millimètre. D’après Sky Sports, le légendaire coach d’Arsenal voudrait proposer des changements sur la règle, à tester pour l’Euro 2020 cet été. « Vous ne serez pas hors-jeu si une partie du corps qui peut marquer un but est en ligne avec le dernier défenseur, même si d’autres parties du corps de l’attaquant (main ou bras par exemple) sont devant. », s’est-il expliqué. La loi sur le hors-jeu sera abordée le 29 février à Belfast, lors de l’assemblée générale de l’IFAB, l’instance qui détermine les règles du jeu.



Foot Mercato