Europa League Conférence : l'OM avec ses forces vives à Rotterdam

Depuis mi-mars, les Marseillais enchaînent les victoires avec pas moins de 10 lors de leurs 11 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Seul le PSG, dans le classico, est parvenu à prendre le dessus sur l’OM (2-1).



Solidement installé à la deuxième place du championnat de France après sa victoire contre Reims Dimanche dernier (1-0) et avant d’affronter Lyon dans l’Olympico dimanche, le club phocéen pourra mettre toute son énergie sur la C4, pour aller chercher le premier titre de l’histoire de cette Europa League Conférence.



Depuis leur entrée en lice dans cette nouvelle compétition, les hommes de Sampoli ont réalisé un parcours parfait (6 victoires en 6 matchs). Sur une excellente dynamique et porté par des Payet et Gerson en grande forme, Marseille semble en mesure d’accrocher un résultat à Rotterdam face à l’équipe de Feyenoord.



La Roma de Mourinho à l’assaut de Leicester

Du côté de Feyenoord, les éléments importants de cette formation batave sont le buteur Til (15 réalisations en championnat), Linssen, le Colombien Sinisterra ou le maître à jouer turc Kokcu (8 buts et 7 passes décisives). Pour la réception de l’OM, le portier Biljow sera absent, quant à Guus Til il est incertain.



L’autre demi-finale oppose Leicester et la Roma. La formation anglaise a réalisé une saison décevante avec une 10ème place et une dizaine de points de retard sur les places européennes. L’équipe de Rodgers mise ainsi beaucoup sur cette Europa League Conférence.



De son côté, Mourinho dispose d’un effectif quasiment au complet. L’international anglais Tammy Abraham sera le fer de lance de l’attaque des Romains, mais il n’a marqué qu’1 but sur ses 6 derniers matchs.



En Serie A, la Roma est en 5ème position, face à une rude concurrence avec la Lazio, la Fiorentina et l’Atlanta.