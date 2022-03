Europa League : Galatasaray accroche le Barça

Pas de vainqueur dans ce huitième de finale aller. Au Camp Nou, le Barça a été accroché par une valeureuse équipe de Galatasaray (0-0). Les Catalans ont eu deux belles opportunités avec une volée dangereuse de Jordi Alba et un poteau de Frenkie de Jong, en seconde période, mais cela a manqué globalement de justesse dans les derniers mètres pour faire la différence. Les Turcs, eux, ont bien joué le coup et Bafétimbi Gomis a même cru donner la victoire aux siens dans le dernier quart d'heure mais son but a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Cela promet pour le retour, jeudi prochain, à Istanbul cette fois.